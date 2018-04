"Leeuwarden verdient korfbal-topclub"

Leeuwarden zou eigenlijk een korfbal-topclub moeten hebben, dat vindt de directeur van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond Kees Rodenburg. Samenwerking tussen de drie verenigingen die er nu zijn zou zo'n doel dichtbij kunnen brengen, verwacht Rodenburg. Van een fusie wil hij nog niet spreken, maar gezamenlijk optrekken, vooral bij de jeugd zou een mooi begin zijn.

In Buro de Vries meer over geschiedenis en toekomst van het korfballen in Fryslân, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Friesche Korfbal Bond.

Geert Keuning heeft een boek geschreven over het begin en de vroege ontwikkeling van korfbal in Fryslân. De allereerste korfbalwedstrijd in Fryslân - tussen dametwaalftallen - werd al op 10 juli 1904 gespeeld. In het boek 'Korfbal in Friesland' is een uitgebreid overzicht van bijna alle verenigingen in Fryslân.