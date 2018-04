Greonterp eert voormalige inwoner schrijver Gerard Reve

In Greonterp is de schrijver Gerard Reve (1923-2006) geëerd met een plaquette. Hij woonde daar tussen 1964 en 1971 in Huize het Gras aan de Doarpswei. De plaquette is zaterdag onthuld in aanwezigheid van Hans Wiegel, wethouder Stella van Gent, pastoor Van der Weide en de ex-partners van Gerard Reve, Willem van Albada (Teigetje) en Henk van Manen (Woelrat).

"De steen is een waardige vervanging voor de urn met zijn as die hier niet zal komen," vertelt Woelrat. "Het is een afsluiting, maar tegelijkertijd ook een vernieuwing." De periode in Greonterp heeft hem erg gevormd, zegt hij. Dat geldt ook voor Teigetje. "Ik denk er nog bijna dagelijks aan, er zijn zoveel herinneringen."

Na afloop van de plechtigheid was bij de klokkentoren van Greonterp een dorpsdiner, met op het menu 'Kipje Rozijn'. Dat was Reve zijn feestgerecht. "Met veel knoflook, rozijnen en rode wijn," liggen Teigetje en Woelrat uit.

Reve in Fryslân

De onthulling is onderdeel van het grotere project 'Reve in Fryslân,' dat deel uitmaakt van Culturele Hoofdstad. Daarbij zijn een wandel- en fietsroute, panelen in Greonterp, Blauwhuis en Westhem met foto's en informatie. In Greonterp zijn levensgrote foto's van Reve, zijn partners en de dorpsbewoners uit de periode dat hij in Fryslân woonde. In de klokkentoren van Greonterp zijn filmbeelden van Reve, uit een documentaire van Omrop Fryslân. In Blauwhuis is een tentoonstelling over het schrijverschap van Gerard Reve.

De activiteiten zijn tot en met 30 september elke dag gratis te bezichtigen.