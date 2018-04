Omrop TIP: De Joodse Bruiloft, op de vlucht door Europa

Barend en Mimi Boers vluchtten voor deportatie op 16 juli 1942. Het paar vertrok uit Nederland om pas een maand later met een boot aan te komen in Jamaica. Hun kinderen, intussen allemaal boven de zestig jaar oud, hebben nooit de details geweten van de levensgevaarlijke vluchtperiode uit het leven van hun ouders.

De herinneringen hieraan zaten veilig opgeborgen in een koffer, die een leven lang gesloten bleef. Pas als de kinderen van Barend en Mimi na hun dood de koffer openen, komt er een reis vol gevaar, angst en lijden naar buiten. Ondertussen komt ook het besef van het geluk dat hun ouders soms hadden. Dat, naast hun vindingrijkheid en moedige optreden, maakte dat zij het overleefden.

Vijfenzeventig jaar na de ontsnapping van het paar Boers leggen hun kinderen André, Yvette en Marion dezelfde route af. De reis voert dwars door Frankrijk en Spanje en het drietal heeft indringende ontmoetingen met de kinderen van mensen die hun ouders aan papieren of de grens over hielpen.

In de Fryslân DOK 'De Joodse Brulloft' staat in vier delen de overlevingskunst en veerkracht van een Joods paar in bezet Europa centraal. Tegelijkertijd gaat het verhaal over hun kinderen, de tweede generatie, die het grote respect en liefde voor hun ouders tot spijt, moet leven met de schaduw van de holocaust.

De Fryslân DOK documentaire 'De Joodse Brulloft' is in vier delen vanaf 22 april elke zondag om 17.00 uur te zien op Omrop Fryslân televisie. Daarna vanaf 18.00 uur elk uur.