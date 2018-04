Groep uit Wommels in Zweden voor LF2018-voorstelling

Een groep van elf mensen uit Wommels is deze week in Vollsjö, in Zuid-Zweden, voor een project van Culturele Hoofdstad. Het gaat om mensen met een beperking, cliënten van Tywerthiem (Talant), die daar gaan zingen met een Zweeds koor waar ook mensen bij zitten met een beperking.

Daar worden videobeelden van gemaakt, die worden gebruikt in een voorstelling van het project 'Under de Toer' in de kerk van Wommels. Die voorstelling 'De profylfoto fan Klaas' is in september en oktober. Het is een voorstelling over het belang van een baken in ons leven. De productie is drietalig: Fries, Nederlands en Zweeds.