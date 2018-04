Defensie: tevreden over verloop Frisian Flag

De rust is terug op de vliegbasis Leeuwarden. De meeste deelnemers aan de grote internationale oefening Frisian Flag zijn vrijdag naar huis vertrokken. Vliegtuigen uit Frankrijk, Spanje, Polen, Duitsland en Amerika deden mee aan de grote oefening. Twee weken lang vlogen ze twee keer per dag een missie.

"We hebben meer dan 900 vluchten uitgevoerd en veel mensen op kunnen leiden," legt basiscommandant Arnoud Stallmann uit. "We hebben goed kunnen oefenen, ik ben trots op mijn personeel en wil ook de omgeving bedanken." Dit jaar had de organisatie meer ingezet op openheid, met aandacht voor omwonenden die ze uitnodigden om op het vliegveld te komen kijken. "Die openheid hebben we als positief ervaren, we hebben de omgeving geïnformeerd over waarom het nodig is. Er is natuurlijk geluidsdruk als je met straaljagers vliegt, dat kunnen we niet wegnemen. We kunnen wel uitleggen waarom we de oefening doen."

De Amerikanen blijven nog een week langer om te oefenen. De F-35, opvolger van de F-16, wordt eind 2019 verwacht in Leeuwarden. Daar worden nu nog allerlei tests mee gedaan.