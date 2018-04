NOM heeft ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd in 78 bedrijven

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, de NOM, heeft vorig jaar ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd in 78 bedrijven. Het gaat zowel om nieuwe als uitbreiding van bestaande investeringen. Ook Friese bedrijven hebben van de NOM bijdragen gekregen, zowel op het gebied van innovatie, economische groei als export. Volgens directeur Siem Jansen van de NOM gaat het weer beter met de economie. Dat is te zien in de investeringen die de bedrijven doen.

"De investeringsbereidheid van bedrijven is groter," vertelt Siem Jansen. De NOM investeert voor de helft in startende bedrijven. "Een voorbeeld daarvan is een bedrijf dat isolatiemateriaal uit papierpulp maakt. Een ander bedrijf, dat een Drachten zit, maakt couveuses voor nieren en levers die worden gebruikt bij transplantaties." Niet alle startende bedrijven redden het. Zeven van de tien gaan failliet. "We zien wel dat bedrijven die eerder failliet gingen, nu weer van start gaan en het nu wel redden." Over één ding is Jansen minder tevreden. "De export blijft achter. Niet dat Friezen niet ambitieus zijn, maar het kan beter. Er mogen wel een paar tandjes bij."