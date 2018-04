LIVE: Gouden Spiker Festival

Twaalf brassbands strijden op zaterdag 21 april in Ureterp om de gouden spijkers. Bij het Gouden Spiker Festival (GSF) worden door de brassbands zes diverse werken gespeeld. Het GSF is live te volgen via Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Het festival voor amateurorkesten

Het Gouden Spiker Festival is speciaal in het leven geroepen om amateurorkesten, dorpskorpsen en jeugdorkesten in de spotlights te zetten. Het festival wordt georganiseerd voor brassbands en fanfares die uitkomen in de 5e, 4e en 3e divisie. De deelnemers vieren die dag diverse werken uit, die door een professionele jury worden beoordeeld.

Gouden spijkers

Beste solist, beste verplichte werk en beste totaalprogramma, dat zijn de prijzen, gouden spijkers, waarom wordt gestreden. Het festival in MFC De Wier in Ureterp is vanaf 9.30 live te volgen bij Omrop Fryslân. Meer informatie, over de deelnemers en de werken die worden gespeeld, is te vinden op Goudenspikerfestival.nl.

Koperkanaal

Bij het festival worden ook opnames gemaakt voor het videokanaal en de audiostream 'Koperkanaal' van Omrop Fryslân. Koperkanaal is er speciaal voor liefhebbers van de muziek van harmonie, fanfare en brassband. Koperkanaal bestaat uit livestreams van HaFaBra evenementen zoals het GSF, het videokanaal op YouTube, de audiostream Omropfryslan.nl/koperkanaal en het radioprogramma Koperkanaal FM (elke zondag tussen 6.00 en 8.00 uur op de radio).