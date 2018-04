Bij een brand op een binnenvaartschip in Leeuwarden is vrijdagnacht het achterste deel van het schip volledig uitgebrand. Het schip lag aan de Junokade in de stad toen de brand uitbrak. Dat was om half drie. Er was niemand aan boord.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het schip is behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het schip.