Afghaanse familie met de trein terug in Fryslân

Het Afghaanse gezin dat vrijdag te horen kreeg dat ze niet worden uitgezet, is weer even terug in Burgum. Ze zitten nu formeel in een azc in Zeist, maar daar hoeven ze zich minder vaak te melden dan voorheen bij het Burgumer azc. Daarom konden ze vrijdag in Zeist op de trein stappen naar Feanwâlden. Daar werden ze opgewacht door zo'n 25 vrienden. Daarna zijn ze met een auto naar Burgum gereisd.

De vijf Afghanen waren blij dat ze weer terug waren in het noorden. Ze wilden alle mensen bedanken die hen hebben geholpen.

Het gezien werd vorige week vrijdag uit het azc van Burgum gehaald om uitgezet te worden naar Afghanistan. Ze waren naar Zeist gebracht en hadden het vliegticket naar Afghanistan al gekregen. "De gevangenis in Zeist was een verschrikkelijke plek. We zijn nu vrij", vertelde de 12-jarige Paresa, het oudste van de drie kinderen.