Jaar celstraf geëist voor gijzelen barman in Appelscha

Het Openbaar Ministerie eist een jaar celstraf tegen de 49-jarige man uit Appelscha die in december vorig jaar de barkeeper van Harry's Bar in Appelscha gijzelde. Daarnaast eist het OM een jaar voorwaardelijke celstraf. De Appelschaster had de barman twee uur lang gegijzeld onder bedreiging van een pistool.

De barman wil ruim 3000 euro aan smartengeld van de Appelschaster. Die had problemen met hoe de huisarts en de GGZ met zijn klachten omgingen. De problemen die de man had, rechtvaardigen evenwel niet de actie van de man, zei de officier van justitie.

Ondertussen zit de man volgens de psycholoog beter in zijn vel, na een behandeling in een psychiatrisch centrum in Zwolle.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 4 april uitspraak.