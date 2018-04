René Hake: "Heel knap van de selectie"

Door de vijfde overwinning op rij is SC Cambuur zeker van de play-offs. Vrijdag won de ploeg thuis met 4-1 van Helmond Sport. Trainer René Hake: "Het is mooi dat je aan het eind van het seizoen zo'n serie kunt neerzetten. Dat hadden we ook nodig om de play-offs te halen."

Ondanks de mooie cijfers, had Cambuur het niet altijd makkelijk vrijdag: "In de eerste helft waren we slordig. Niet goed aan de bal, veel balverlies op het middenveld", zegt Hake.

De belangrijkste weken

Ook Justin Mathieu, die de belangrijke 2-1 maakte, weet dat Cambuur beter kan en moet. "We wisten voor rust niet de vrije man op het middenveld te vinden. We hadden daar wel overtal, maar we wisten hem niet te vinden. De trainer heeft in de rust aangegeven hoe we dat beter konden doen en dat hebben we ook stukken beter gedaan."

En hij zag net als zijn trainer dat het steeds beter gaat: "We zijn blijven geloven. Het team begint nu een beetje te bloeien. De laatste weken zijn de belangrijkste weken en nu zijn we allemaal in vorm. Dus het moet goed komen."

Liever in de eerste ronde?

Cambuur kan nog als zevende eindigen. Dan zouden de Leeuwarders in de eerste ronde van de play-offs zelf vrij zijn. Als het aan Kevin van Kippersluis ligt, speelt Cambuur wel gewoon in de eerste ronde: "Anders heb je dertien dagen niks. Ik speel liever meteen die eerste dinsdag weer. Mochten we wat overslaan, dan is het ook niet erg."

Aangaande de wedstrijd was Van Kippersluis vooral positief over het deel na de 1-1: "Want daarna lag-ie voor ons ook weer in het mandje. Toen hebben we ook kansjes gehad om verder uit te lopen. Maar al met al: 4-1, mooi afscheid genomen van wat jongens, muziekje staat op, play-offs gehaald", lacht de maker van de 3-1.