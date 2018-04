Zorgen PvdA Leeuwarden over kunstgras bij kinderen onder 12

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft zorgen over het gebruik van kunstgrasvelden voor jongeren onder de 12 jaar.

De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders actief met de clubs in overleg gaat over het gebruiken van kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Daarbij moet speciale aandacht zijn voor de jongste jeugd, heeft de gemeenteraad al in juli 2017 besloten.

De PvdA heeft gehoord dat BV Sport verboden heeft om te trainen op de kunstgrasvelden, omdat die bij intensief gebruik kapot gespeeld worden. Kinderen onder de 12 jaar mogen wel op de velden, als ze daarna hun handen wassen en onder de douche stappen. De PvdA vindt dat er explicietere aandacht voor kinderen onder de 12 jaar moeten komen en vraagt actie van het college.