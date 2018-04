Kleding van twee adellijke families naar Fogelsangh State

De kleding van twee adellijke families zullen worden tentoongesteld. Het gaat om de familie Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en de familie Brantsma-Van Heerdt tot Eversburg-Van Haersma de With.

Fogelsangh State

De kleren zullen te zien zijn in Fogelsangh State in Veenklooster. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Op dit moment worden alle kleren nog geïnventariseerd door de Stichting Erfgoed Fundaasje uit Leeuwarden.

De stichting is blij dat de families de kleding gebracht hebben: "Veel mensen gooien textiel weg. Maar de kleren zeggen veel over de geschiedenis van textiel, maar ook over het sociale. Hoe liepen de mensen erbij in de 18e en 19e eeuw."

Vaker boerenkleding

De stichting ziet vaker boerenkleding voorbij komen. Het is nu voor het eerst dat ze adellijke kleding in ontvangst hebben genomen. "Bewaar het en laat het door ons beschrijven", zo zegt Gosse Brouwer van de Stichting Erfgoed Fundaasje.