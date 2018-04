Saoedische miljoenenorder voor waterzuiveringsbedrijf

Waterzuiveringsbedrijf Econvert Water & Energy uit Heerenveen heeft in Saoedi-Arabië de grootste order in de geschiedenis binnengehaald. Het gaat om de zuivering van het water van de grootste papierfabriek in het Midden-Oosten.

20 miljoen euro

De totale order is ongeveer 20 miljoen euro waard, zegt directeur Ids Auke Boersma. Voor Econvert gaat het om ongeveer 5 miljoen euro.

Anaerobe bacteriën

Econvert zuivert het water met anaerobe bacteriën. Dat zijn bacteriën die geen zuurstof nodig hebben. Behalve schoon water levert dat biogas op, dat weer gebruikt kan worden als energiebron.

De installatie die het bedrijf levert aan de Saoedisch is driemaal groter als de installatie bij de Suikerunie in Hoogkerk. Tot nu toe was dat de grootste die ooit geleverd is. Financieel is de order twee keer zo groot. Econvert bedenkt en ontwerpt de installaties, maar bouwt ze zelf niet. Dat werk wordt uitbesteed.

Econvert is nog een jong bedrijf. Het werd in 2012 opgericht. Bij het bedrijf werken ondertussen ongeveer dertig mensen en er is plek voor meer goede technici, zegt Boersma.