Poiesz geeft 511 duizend euro sponsorgeld aan verenigingen

Supermarktketen Poiesz keert 511 duizend euro sponsorgeld uit aan verenigingen in de noordelijke provincies. Zwembad De Delte in Gorredijk heeft met 1858 euro het meeste gekregen. De leden van de verenigingen konden de hoogte van het sponsorgeld beïnvloeden door zoveel mogelijk jeugdsponsormunten in te zamelen.

Het was de dertiende keer dat Poiesz deze Jeugdsponsoractie hield. De bedragen die aan de verenigingen zijn uitgekeerd, variëren tussen de 662 en 1858 euro. De verenigingen kregen hun geld vrijdagavond bij het jaarlijkse sportfeest in WTC Expo in Leeuwarden.