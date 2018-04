Zaalvoetbalsters Drachtster Boys met overtuiging naar finale

De vrouwen van Drachtster Boys hebben zich vrijdagavond met overtuiging geplaatst voor de finale om het landskampioenschap. FC Gelre uit Wehl werd met 5-1 verslagen.

Mooie een-tweetje

In de sporthal in Doetinchem kreeg FC Gelre de eerste kansen van de wedstrijd. Het was echter Drachtster Boys dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Na een mooi een-tweetje met Anita Vellema maakte Jessie Prijs de 1-0. Direct daarna was het nogmaals Jessie Prijs de de keepster van FC Gelre verschalkte.

Drachtster Boys loopt uit

De tweede helft kon FC Gelre niet een gaatje vinden in de stugge defensie van Drachtster Boys. Het was Vellema die op een pass van Prijs de wedstrijd definitief in het slot gooide: 0-3. FC Gelre zette nog wel aan en maakte via Iris Thus de 1-3.

In de slotfase ging FC Gelre met een meespelende keeper spelen. Scoren deed de thuisploeg niet meer en Drachtster Boys profiteerde nog twee keer.

KTP Nieuw-Roden of Pernis

Zo plaatst het team van Symen Abe Hoekstra zich weer voor de finale. Daarin speelt de titelverdediger opnieuw een best-of-3-serie. De tegenstander is Pernis. Dezelfde twee ploegen stonden vorig jaar ook al tegenover elkaar in de finale.

Pernis won in de halve finale twee keer van KTP Nieuw-Roden, de ploeg die in de reguliere competitie verreweg de beste ploeg was.

De eerste finalewedstrijd tussen Drachtster Boys en Pernis is vrijdag 11 mei in Schiedam.