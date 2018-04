Cambuur zeker van play-offs na winst op Helmond Sport

Sportclub Cambuur gaat definitief naar de play-offs. De Leeuwarders wonnen vrijdag thuis met 4-1 van Helmond Sport en zijn nu zeker van een plek bij de eerste acht.

Voor de rust hadden de 8.233 supporters niet heel veel om van te genieten. Pas vijf minuten voor de rust kreeg Cambuur de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Kevin van Kippersluis kon net niet bij de voorzet van Justin Mathieu.

Goed begin tweede helft

De tweede helft was van hoger niveau. Matthew Steenvoorden zette Cambuur in de 50e minuut op voorsprong. Na een korte corner leverde Daniel Crowley de bal perfect af op het hoofd van Steenvoorden die raak kopte.

Helmond Sport kwam echter terug. Erik Cummins kon eerst de gelijkmaker van Helmond Sport nog voorkomen, maar even daarna was het toch 1-1 door een kopbal van Robert Braber.

Weer op voorsprong

Maar Cambuur pakte vier minuten later weer de voorsprong door een mooie goal. Crowley lag de bal op het hoofd van Sai van Wermeskerken, die de bal breed lag op Mathieu. Zijn kopbal betekende de 2-1.

Nadat verdediger Robbert Schilder de lat raakte, was het Kevin van Kippersluis die de 3-1 op het scorebord liet zetten. Via een speler van Helmond Sport belandde de bal in het doel.

Cummins voorkwam de 3-2 van Naudts en aan de andere kant maakte invaller Ricardo Kip de score nog wat mooier. Met een hard schot van ongeveer 20 meter werd het 4-1.

Wedstrijd concurrent Emmen afgelast

Cambuur staat nu zevende met een punt meer dan concurrent FC Emmen. Die ploeg moest vrijdag op bezoek bij FC Den Bosch, maar kwam niet in actie. Die ploeg moest op bezoek bij FC Den Bosch, maar daar zaten scheuren in de kuntgrasmat en daardoor werd de wedstrijd afgelast.

De ploeg die als zevende eindigt, is in de eerste ronde van de play-offs vrij. SC Cambuur speelt volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen nummer zes Telstar. Emmen speelt dus nog tegen Den Bosch en ook nog tegen Jong FC Utrecht.

SC Cambuur - Helmond Sport 4-1 (0-0) 50. Matthew Steenvoorden 1-0, 58. Robert Braber 1-1, 63. Justin Mathieu 2-1, 74. Kevin van Kippersluis 3-1, 87. Ricardo Kip 4-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden, Robbert Steenvoorden, Sai van Wermeskerken; Mathias Schils, Daniel Crowley (80/Ricardo Kip), Daan Boerlage (59/Jurjan Mannes); Justin Mathieu, Martijn Barto, Kevin van Kippersluis (77/Issa Kallon)