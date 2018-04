Aafke Soet uit Heerenveen heeft in het Zeeuwse 's-Heerenhoek de tijdrit van de EPZ Omloop van Borsele gewonnen. De wielrenster van WNT-Rotor Floortje reed de 20,6 kilometer in 28 minuten en 13 seconden. Floortje Mackay werd tweede in 28.19 en Natalie van Gogh pakte in 28.59 de derde plaats.

Zaterdag en zondag rijden de vrouwen nog etappes in Borsele.