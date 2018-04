Poldermolen De Snip in It Heidenskip weer open

De poldermolen De Snip in It Heidenskip is na een renovatie opnieuw geopend. Het is onbekend hoe oud de molen exact is, maar men schat in dat de molen in de achttiende eeuw gebouwd is. De laatste keer dat de molen gerenoveerd werd, is alweer 44 jaar geleden. In 1974 werd er nieuw leven in geblazen, nadat het jarenlang verwaarloosd was. De wieken zaten er toen niet meer aan en het poldergemaal werkte elektrisch. Nu heeft de molen opnieuw een rieten dak gekregen, verschillende balken zijn vervangen en de molen heeft een nieuwe verflaag gekregen.

De molen was van 1925 tot 1974 een bezoek van de familie Gaastra, die het daarna verkochten aan de Molenstichting Súdwest-Fryslân voor een symbolische gulden. De stichting heeft er ook nu voor gezorgd dat de molen gerenoveerd is.