Provinciale weg N358 door Ee is open

Sinds lange tijd weer meer dan 100 kinderen op de dorpsschool, veel huizen verkocht aan nieuwe, jonge inwoners, een bedrijfsterrein dat is uitgebreid en volop plek geeft aan ondernemers. Kortom: het bruist in het dorp Ee in het noordoosten van Fryslân.

Vrijdag werd in Ee bovendien de nieuwe provinciale weg N358 geopend. De buurmeisjes Jelka en Jasmijn uit Ee fietsten de weg open en werden daarbij geholpen door een prominent met ervaring op dat gebied: gedeputeerde Sietske Poepjes.

Zelf verantwoordelijk zijn

Naast alle feestelijkheden deed Poepjes toch ook een beroep op de plaatselijke bevolking: "Een provinciale weg door een dorp is natuurlijk niet ideaal, en er kan nog altijd te hard gereden worden. Het zijn de gebruikers van de weg uit de eigen regio die daar zelf als eerste verantwoordelijkheid in moeten nemen."