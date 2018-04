Afghaans gezin blijft voorlopig in azc in Zeist

Het Afghaans gezin uit het asielzoekerscentrum in Burgum krijgt voorlopig een plekje in het azc in Zeist.

"Beter om naar het noorden te gaan"

Dominee Marco Buitenhuis uit Noardburgum en andere mensen die zich voor het gezin inzetten, hadden gehoopt dat het gezin terug zou komen naar Burgum. "Voor het gezin was het beter geweest om weer richting het noorden te gaan, om bij te komen van deze week", zegt dominee Buitenhuis, die niet blij is dat het gezin in Zeist moet blijven.

Humanitaire redenen

Het Afghaans gezin kreeg vrijdag te horen dat ze niet worden uitgezet, maar in Nederland mogen blijven. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid maakte toen bekend dat hij de christelijke familie om humanitaire redenen toch toestemming geeft om in ons land te blijven.

De vader, moeder en drie kinderen waren al naar het detentiecentrum in Zeist gebracht in afwachting van uitzetting in Afghanistan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal uiteindelijk een nieuwe woonplaats voor het gezin aanwijzen.