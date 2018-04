Koningsspelen om geld op te halen

Basisschoolkinderen bewegen minder goed dan 10 jaar geleden. De Onderwijsinspectie zegt dat naar aanleiding van de resultaten van een steekproef uit 2016. Kinderen zijn minder snel en vinden het bijvoorbeeld moeilijk om aan een touw te slingeren. Onderzoekers stellen dat bewegen goed is voor de fitheid en de motorische ontwikkeling van kinderen. De Willem Alexanderschool in Leeuwarden wil graag sporten stimuleren en doet ook daarom dit jaar weer mee aan de Koningssportdag. Koning Willem-Alexander vindt dat kinderen genoeg moeten bewegen en is daarom met de Koningsspelen begonnen. Iedere school kan zelf bedenken hoe ze de sportdag in willen vullen. De Willem Alexanderschool organiseert onder andere een sponsorloop en een apenkooi.

Andere gymmaterialen

CIOS-stagiaire Daphne Waterlander geeft gymnastieklessen op school en is vrijdag bij de apenkooi betrokken. Dat er verschillen zijn tussen hoe goed kinderen kunnen bewegen, ziet ook Daphne. "Je ziet wel dat kinderen die echt helemaal niet bezig zijn met sport, er een beetje buiten vallen bij bal- en teamsporten. En bij een tikspel zijn ze snel buiten adem of kunnen niet goed koprollen." Om vooral de buitensport te stimuleren, zodat kinderen dat ook thuis kunnen doen, gebruikt de school ook andere gymmaterialen, zoals skeelers.

Kinderen in Bolivia helpen

De kinderen op de Willem Alexanderschool haalden vrijdag door te bewegen ook nog geld op. Hendrik Jaarsma is een van de organisatoren van de sponsorloop. Met andere jongeren van de Fonteinkerk hebben ze besloten om in de zomervakantie kinderen in Bolivia te helpen om naar school te kunnen. En daar is veel geld voor nodig. De sponsorloop op de Willem Alexanderschool is de laatste van de vijf, waardoor ze er nu zeker van zijn dat ze de reis naar Bolivia kunnen maken.