Leeuwarder spuugt beveiliger in gezicht en wordt opgepakt

De politie heeft vrijdag een 59-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden aan het Hoeksterend in zijn woonplaats. De man had aan het eind van de ochtend een beveiliger van een winkel bedreigd, uitgescholden en in zijn gezicht gespuugd. Ook een politieman op de fiets kreeg scheldwoorden naar zijn hoofd. Ook probeerde de man op hem te spugen. De Leeuwarder verzette zich bij de aanhouding. Het bleek dat hij onder invloed van drank was. Naast een winkelverbod is hij meegenomen naar het politiebureau.