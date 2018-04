Eerbetoon aan Cees Bijlstra: 'Taal op it spoar'

Er wordt deze weken druk gerepeteerd voor een theaterstuk over Cees Bijlstra. En daarmee gaat een lange wens van Leny en Leo Dijkstra in vervulling.

Ze missen hem nog steeds: Cees Bijlstra, de componist van filmmuziek, muziek voor theater, maar ook programmamaker bij Omrop Fryslân. Leny en Leo Dijkstra waren vrienden van Cees. 14 jaar geleden overleed Cees Bijlstra plotseling. Al die jaren dachten ze aan een eerbetoon en die is nu werkelijkheid geworden.

Taal op het spoor speelt zich af in de trein vernoemd naar Cees. Leny Dijkstra speelt het stuk met Hiske Oosterwijk. 'Taal op it spoar' wordt vanaf 12 mei in verschillende plaatsen aan het spoor gespeeld. Meer informatie is te vinden op Taalopitspoar.frl.