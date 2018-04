Bert Hollander zit vanaf 1 mei in de raad van commissarissen van SC Cambuur. De Leeuwarder, die ook oud-speler is van SC Cambuur, gaat dan over de voetbalzaken bij de club.

Hollander is op dit moment trainer bij de Leeuwarder eersteklasser Blauw Wit'34. Eerder is hij onder andere trainer geweest bij ONS Sneek, Harkemase Boys en FVC.

In de raad van commissarissen zitten ook Jan Koster en Rudy Douma. Later komt er nog een voorzitter bij, meldt Cambuur.