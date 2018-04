Aan het Moleneind in Drachten is vrijdagmiddag een auto uit het water getakeld. Die was rond half drie in het water gerold. Waarschijnlijk stond de auto niet in de versnelling en niet op de handrem. Er zaten geen mensen in. De zilvergrijze auto stond tot het dak toe in het water. Een bergingsbedrijf heeft de auto eruit gehaald.