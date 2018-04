Kanoroute De Rottige Meente volledig vernieuwd

De kanoroute door het natuurgebied De Rottige Meente in Weststellingwerf is volledig vernieuwd. Er zijn nieuwe steigers, nieuwe infopanelen en nieuwe wegwijzers op het water. Het natuurgebied is alleen voor 'stil' toerisme geschikt.

De route was behoorlijk verwaarloosd, maar onder andere door steun van de gemeente kan er weer mooi gevaren worden door het gebied. Vrijdagmiddag is de route feestelijk geopend. Door de verbeterde kanoroute hoopt de gemeente en hopen de recreatieondernemers dat er meer toeristen komen en het kan zorgen voor een economische stimulans in het gebied bij Scherpenzeel.