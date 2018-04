Veroorzaker minikraan-ongeluk had maatregelen moeten nemen

De 76-jarige inwoner van Wijnjewoude die als bestuurder van een minikraan een dodelijk ongeluk veroorzaakte, had volgens de rechtbank in Leeuwarden maatregelen moeten nemen om dat ongeluk te voorkomen.

De man stond op 1 september 2016 met de minikraan in de berm van de Kompanjonsfeart om zand weg te scheppen. Toen hij daar mee bezig was, ging de arm van de kraan over de weg heen. Een bestelbus van de gemeente Opsterland botste daar tegenaan. De bestuurder van de bus, een 51-jarige man uit Hoornsterzwaag, kwam daarbij om het leven.

Niet zichtbaar

De rechtbank stelt dat de minikraan bijna niet zichtbaar was. Ook had de veroorzaker van het ongeluk geen zicht op de weg, omdat zijn kraan tussen twee bermen stond. De man had een stuk van de weg moeten afzetten of een verkeersregelaar op de weg moeten neerzetten, aldus de rechtbank.

Werkstraf

De man kreeg een werkstraf van 150 uur. Dat was ook de eis. De rechtbank hield rekening met zijn leeftijd en blanco-strafblad. Ook betuigde hij veel spijt.