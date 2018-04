Spoeddebat over crisis bij collegevorming Tytsjerksteradiel

Vier politieke partijen uit de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel hebben vrijdagochtend een spoeddebat aangevraagd. Het gaat om GroenLinks, VVD, PvdA, en D66. Zij spreken van een crisis bij de vorming van een nieuw college. Het spoeddebat zal gehouden worden op donderdag 26 april.

Niet gelijkwaardig

De vier partijen vinden dat het proces tot nu toe niet gelijkwaardig geweest voor alle partijen. De vier partijen willen niet afzonderlijk verder praten met de drie partijen die nu een nieuw college willen vormen. Dat zijn CDA, FNP en ChristenUnie. Die partijen hebben volgende week namelijk vier gesprekken gepland op Staniastate in Oentsjerk.

De aanvragers van het spoeddebat vinden dat zulke gesprekken openbaar en raadsbreed gevoerd moeten worden. CDA, FNP en ChristenUnie hebben intussen al schriftelijk meegedeeld dat zij het informatieproces niet heropenen willen. De gesprekken op Staniastate zouden vooral bedoeld zijn om vooruit te kijken.

De onvrede over de informatie is ontstaan na de publicatie van het eindverslag van informateur Gjalt Benedictus. GroenLinks, VVD, PvdA en D66 vinden dat er vanaf het begin is gekozen voor een optie en dat alternatieven niet zijn onderzocht.