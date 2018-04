"We vergiftigen onze kinderen!"

"Wij weten dat suiker net zo verslavend is als cocaïne en toch vergiftigen we onze kinderen ermee! Laten ze die suikerbelasting maar snel invoeren." Het was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagmarkt over de succesvolle suikertaks die in Engeland is ingevoerd voor frisdranken met veel suiker.

We krijgen in Nederland gemiddeld ongeveer 37 kilo suiker per jaar binnen. En dat zorgt voor veel gezondheidsrisico's. "Kleine kinderen worden in de supermarkt getriggerd door kleurige verpakkingen van drankjes die boordevol suiker zitten. Daar kan je bijna niet omheen. De frisdranklobby is sterker dan de overheid."

Anderen waren iets voorzichtiger: "Wat gaat dat vervangen? Misschien zijn de suikervervangers nog wel veel slechter!" Kraanwater blijkt een populair alternatief: "Ik zit veel aan de kraan, want daar zit veel in."