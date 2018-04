Kootstertille probeert biovergister toch te keren

De inwoners van Kootstertille probeert de komst van de biovergister op de Westkern 6 bij de Raad van State toch te keren. Dat zegt voorzitter Lys Visser van dorpsbelang. Zij zegt dat er mogelijk een vormfout gemaakt is. Het dorpsbelang laat dit nu uitzoeken door een advocaat. Donderdagavond stemde de gemeenteraad tegen het plan voor de biovergister op een alternatieve locatie, op Westkern 10. Daarmee is alles weer bij het oude.

De biovergister op de Westkern 6 past binnen het bestemmingsplan. De gemeente Achtkarspelen zegt dat de komst daarom niet meer te keren is. Maar voor het dorpsbelang is dat onacceptabel. In de biovergister wordt onder andere mest omgezet naar biogas. Dat zou explosiegevaar op kunnen leveren, zegt Lys Visser. Zij zegt dat de biovergister te dicht bij het dorp komt. Verder brengt de komst van de vergister veel extra vrachtverkeer met zich mee, dat allemaal over dezelfde rotonde in de provinciale weg moet waar ook de inwoners langs moeten.

Eerder is er een handtekeningactie gehouden in het dorp. Visser wijst er op dat er een grote meerderheid bij de huishoudens is, die zich toen tegen de komst van de biovergister keerden.