Politie heeft handen vol aan dronken vrouw

De politie in Leeuwarden heeft donderdagavond de handen vol gehad aan een dronken vrouw van 24 jaar uit de Friese hoofdstad. Nadat de vrouw al een proces-verbaal gekregen had omdat zij dronken in de Prinsentuin zat, liep zij later razend over straat. Omdat zij niet rustig te krijgen was, is de vrouw aangehouden. Zij is met een tweede proces-verbaal naar huis gebracht. Gezien de toestand van de vrouw, is haar moeder gewaarschuwd.