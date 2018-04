Verdachten café inbraak St. Nicolaasga gepakt in Amsterdam

De politie van Amsterdam heeft twee verdachten van een inbraak in een café in Sint Nicolaasga aangehouden. Het gaat om twee Roemenen van 27 en 29 jaar. Zij werden door politiemensen herkend naar aanleiding van beelden van de inbraak, die de politie afgelopen dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht liet zien.

In het café aan de Gaastweg in Sint Nicolaasga werden vorig jaar in de nacht van 21 op 22 november de gokkasten opengebroken. De verdachten gingen aan de haal met een onbekend geldbedrag.