Afghaans gezin uit Burgum mag blijven

Het Afghaanse gezin uit het asielszoekerscentrum in Burgum mag toch blijven. Lange tijd leek het er op dat de familie uitgezet zou worden. Vrijdag maakte staatssecretaris Harbers van Justitie van Veiligheid bekend dat hij het christelijke gezin om humanitaire redenen toch toestemming geeft om in Nederland te blijven. Het gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen, was al naar Zeist gebracht in afwachting van de uitzetting naar Afghanistan. Dat gaat nu dus niet door.Het nieuws was voor alle partijen een grote verrassing, onder andere voor dominee Marco Buitenhuis uit Noordburgum. Hij heeft het gezin de laatste tijd vaak gesteund.