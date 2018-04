Friese kerken openen deuren voor pelgrims

Slapen in de kerk; Dit kan vanaf donderdag in 11 historische kerken in Friesland. De kerken in Swichum, Zurich, Britsum, Blessum, Boksum, Peins, Terbant, Jorwert, Foudgum, Sibrandahûs, en Hiaure openen haar deuren voor wandelaars en fietsers die nog een lange tocht maken door de provincie. Donderdag 26 april opent gedeputeerde Michiel Schrier de eerste zogenoemde 'refugio' in de kerk van Swichum.

Een 'refugio' is een bekende term in de wereld van pelgrimtochten. Met name in Frankrijk, Spanje en Italië zijn er veel van dit soort schuilplaatsen, waar mensen kunnen overnachten. Het project is een initiatief van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en het project Santiago aan het Wad, dat is het kader van de Culturele Hoofdstand georganiseerd wordt.