CDA, FNP en CU verder met formatie nieuwe coalitie T'diel

De fracties van het CDA, FNP en ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel zullen met elkaar verder gaan met de formatie van een nieuwe coalitie. Tineke Schokker, burgemeester van Vlieland en inwoner van Tytsjerksteradiel, is gevraagd als formateur. De drie partijen hebben er alle vertrouwen in dat er begin mei een coalitieakkoord ligt en dat er dan ook een nieuw college is.

In de aanloop naar de formatie worden alle raadsfracties uitgenodigd voor een gesprek, waarin terug gekeken wordt op het informatieproces en de wijze waarop de partijen voortaan constructief samenwerken kunnen.