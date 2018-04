De trekker van een boer die aan het werk was op een stuk weiland aan de Voltastraat bij Buitenpost, is vrijdagochtend volledig uitgebrand. De trekker vloog onder het werk spontaan in de brand. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid bregen en waarschuwde de brandweer. Die kon niet voorkomen dat de trekker volledig uitbrandde.