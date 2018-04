Ravage op de A6 tussen Joure en Lemmer

Op de A6 tussen Joure en Lemmer is vrijdagochtend een grote ravage ontstaan nadat een vrachtwagen met modder een deel van zijn lading verloren heeft. De modder ligt verspreid over de snelweg, die daardoor spekglad geworden is. Twee auto's raakten in de slip. Een auto sloeg over de kop en kwam aan de andere kant van de vangrails in de middenberm terecht. Omstanders schoten de bestuurder te hulp. Even later raakte een auto met drie inzittendenden van de weg. Die botste tegen de vangrails. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er gewond geraakt zijn.

De weg is in beide richtingen voor een deel afgesloten. Omdat de modder uit de vrachtwagen over een groot deel van de weg verspreid is, duurt het nog een tijd voor dat alles opgeruimd is en de weg weer vrijgegeven kan worden. De politie zal de vrachtwagenchauffeur ondervragen hoe het kon dat hij zijn lading verloor.