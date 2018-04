Stuk Wereldburgers over multiculturele Voorstreek Leeuwarden

De Voorstreek in Leeuwarden is een stuk echte stad in Fryslân. Het is de plek waar veel verschillende culturen bij elkaar komen, zoals dat ook gebeurt op plekken in Den Haag en Amsterdam. Dat zegt journalist Kirsten van Santen van de Leeuwarder Courant. Zij is met Tryaterregisseur Ira Judkovskaja een van de bedenkers van het project 'Wereldburgers van der Voorstreek'. Van Santen heeft met haar collega's de verhalen van de bewoners en de mensen die aan de Voorstreek werken, opgetekend. Tryater heeft daar een voorstelling van gemaakt. Over ruim een week gaat de voorstelling in première.

Kirsten van Santen hoopt dat mensen zo zien dat de multiculturele maatschappij er gewoon is. "Of die nu gelukt is of niet, hij is er gewoon. Hier loopt iedereen, van Fries to Nigeriaan, als een smeltkroes door elkaar."

De voorstelling wordt opgevoerd in het leegstaande winkelgebouw van Bever Sport aan de Voorstreek. Volgens regisseur Ira Judkovskaja van Tryater is het locatietheater in de puurste zin van het woord. Het publiek kijkt uit op straat. Acteurs gaan zo nu en dan naar buiten en betrekken passanten bij de voorstelling. De première is op zondag 29 april.