Twee mensen zwaargewond bij explosie op boot bij Terherne

Bij een explosie op een motorboot bij Terherne zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Dat meldt de brandweer. Beide slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Groningen vervoerd. Het gaat om een man en een vrouw.

De man is in kritieke toestand naar het UMCG vervoerd, de vrouw is met ernstige brandwonden naar het Martiniziekenhuis gebracht. Zij was door de kracht van de explosie te water geraakt. Omstanders hebben haar op de wal geholpen.

Hulpverleners waren donderdagavond rond elf uur massaal aanwezig bij Terherne. Onder andere twee traumahelikopters waren opgeroepen om de slachtoffers te helpen.