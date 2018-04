De biovergister bij Kootstertille komt toch op de plek waar de omwonenden hem eigenlijk niet wilden hebben. Dat is op de Westerkern 6. In en rondom Kootstertille was veel verzet tegen die locatie, maar het enige alternatief, een eindje verderop op Westerkern 10, werd in de gemeenteraad unaniem afgekeurd.

Omdat de gemeente eerder al had toegezegd dat de vergister er mag komen, kan de raad er nu niets meer aan veranderen.