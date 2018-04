Man uit Garyp houdt toespraak bij herdenking kamp Amersfoort

Nooit meer oorlog. Dat is de boodschap van de 95-jarige Foppe Dupon uit Garyp. Winnen kan niet, het geeft alleen maar slachtoffers. De meesten van hen zijn vaak jonge mensen, die eigenlijk nog een volledig leven voor zich hebben. Dupon sprak donderdag tijdens de herdenking van de bevrijding van Kamp Amersfoort op 19 april 1945. Hij heeft zelf een aantal maanden in het kamp vastgezeten. Kamp Amersfoort wordt wel het wreedste Nederlandse kamp in de Tweede Wereldoorlog genoemd.

Dupon heeft er lange tijd niet over kunnen spreken. Op aandringen van zijn zoon heeft hij er, toen hij 74 jaar was, een boekje over geschreven. Het schrijven van het boekje bracht hem ook aan het praten en sindsdien gaat hij geregeld bij scholen langs om het over zijn oorlogstijd te hebben. Er zijn dit jaar nog zestien overlevenden van het kamp bij de bedenking.