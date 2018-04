Coalitie Heerenveen houdt stand na verkiezingen

In de gemeente Heerenveen gaat de coalitie van PvdA, VVD en CDA met elkaar door. Dat meldt informateur Bert Otten. De drie partijen hebben een krappe meerderheid van één zetel. Er is wel over gesproken om een vierde partij aan het college toe te voegen, maar de coalitieleden konden het er niet over eens worden welke partij dat dan moest worden.

Nu nog zijn er vier wethouders in Heerenveen, maar dat worden er drie. Volgens de informateur kan dat wel, zolang er goede afspraken worden gemaakt.

De coalitiepartijen zullen nu met elkaar om de tafel om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. De raad zal ondertussen een zogenaamd raadsakkoord sluiten. Dat is een akkoord waarin alle partijen, dus ook de oppositie, met elkaar afspreken welke onderwerpen de komende tijd belangrijk zijn.

Bij de verkiezingen in maart heeft de PvdA twee zetels verloren, terwijl de VVD en het CDA er beide één zetel bij hebben gekregen. Volgens Otten blijkt daar niet uit dat de inwoners van Heerenveen het oneens waren met het coalitiebeleid. Daarom kunnen de drie partijen met elkaar verder.