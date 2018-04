In Drachten is donderdag aan het eind van de middag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een boottrailer. Het lijkt erop dat de trailer van de trekhaak van een auto is losgeschoten, voordat de fietser daarmee in botsing kwam.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.