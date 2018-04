Extra taalles voor kinderen met verblijfsstatus Heerenveen

Kinderen van asielzoekers met een verblijfsstatus kunnen in Heerenveen straks vier dagen per week naar een speciale basisschool waar ze extra taallessen krijgen. Een dag per week blijven ze op hun eigen school, om zo de binding met de eigen klas te behouden.

"We zagen dat deze kinderen door een taalachterstand onvoldoende mee kunnen komen in de gewone klas," zegt wethouder Hans Broekhuizen, "en als je de taal nog niet machtig bent, zorgt dat voor problemen voor alle vakken op school. Daarom hebben we besloten de kinderen samen te brengen in een eigen groep, zodat er meer focus op de taal gelegd kan worden."

Vanaf 14 mei beginnen twee nieuwe groepen op openbare basisschool De Optimist in Heerenveen. Kinderen van andere scholen zijn ook welkom in de schakelklas.