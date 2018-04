Geschil vanwege gebruik vaarwater naar Hegemer Mar

De Raad van State moet eraan te pas komen om een conflict in Heeg op te lossen tussen een projectontwikkelaar en aanwonenden. De projectontwikkelaar wil vakantiehuisjes aan het water bouwen, en de mensen die daar ook wonen, willen dat niet. Ze zijn erop tegen dat de toekomstige buren hun water gebruiken, als ze naar het Hegemer Mar varen. Volgens de buren is het niet eerlijk dat de projectontwikkelaar steigers in het water mag bouwen, terwijl ze dat zelf niet mogen.

De projectontwikkelaar wil twaalf nieuwe woningen bouwen. Die moeten dan wel aan het water liggen dat in directe verbinding staat met het meer, want anders zouden ze bijna niet te verkopen zijn.

De gemeente Súdwest-Fryslân zegt dat de buren de vaarweg niet kunnen blokkeren, ook al hebben ze die in eigendom. Iedereen zou het recht moeten hebben om daardoorheen te varen. Bij de rechtszaak voor de Raad van State ontstond daar donderdag echter grote twijfel over. De Raad van State doet in de komende weken uitspraak in deze zaak.