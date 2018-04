Powercollege: Waddengebied beschermen of uitmelken?

Het is het bekendste gebied van heel Fryslân. Ieder jaar trekt het duizenden bezoekers en het staat zelfs op de Werelderfgoedlijst: Het Waddengebied met al zijn verschillende kanten verdient meer aandacht. Daarom geven wij iedere maand een powercollege. Vandaag het eeuwige dilemma. Beschermen tegen toeristen of juist financieel uitmelken? Directeur van de Waddenacademie Jouke van Dijk laat zijn licht erover schijnen.

Landbouw en toerisme

''Als je beelden van het Waddengebied ziet, dan zijn dat vaak mooie natuurgebieden, met vogels, het Wad zelf en mooie luchten. Maar geen mensen. In het gebied wonen veel mensen die allemaal graag werk en een inkomen willen hebben. Hoe moeten wij dat regelen? Dat kan door fabrieken te bouwen, wat ook her en der gebeurt. Kijk maar naar Delfzijl. En er is ook zout- en gaswinning. Maar daar zitten risico's aan voor het Werelderfgoed, waar je aan de andere kant ook van kunt profiteren. Je moet activiteiten zoeken die passen bij de mensen en bij het gebied. Dan kom je uit bij toerisme en landbouw.''

Uniek gebied

In het verleden waren er plannen om dammen aan te leggen naar de Waddeneilanden. Het doel was om zo meer landbouwgrond te krijgen en de eilanden beter toegankelijk te maken voor toeristen. Maar het is niet doorgegaan, want dan gaat het unieke van de Waddeneilanden verloren, zo luidde de kritiek.''

Toerisme op het vasteland

''Er moet wel wat gebeuren, want de jonge mensen verhuizen naar andere plekken en het gebied loopt leeg. Dan biedt het toerisme echt kansen. Er is een onderzoek geweest naar wat mensen aantrekkelijke gebieden in het Waddengebied vonden. Mensen konden op internet stipjes op een kaart zetten in het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied. In het Nederlandse deel staan voornamelijk stippen op de eilanden. Aan de Duitse kant staan ook veel stippen op het vasteland. Als je toeristen naar de Friese Waddenkust wil lokken, dan moet je daar wel wat aan doen. Daar zijn initiatieven voor genomen, bijvoorbeeld Holwerd aan Zee.''

Zoute aardappelen

''Als je dat goed doet, krijg je ook een gebied dat meer landbouwgrond oplevert. Vooral in deze tijden van klimaatverandering, betekent dat dat de grond steeds zouter wordt. Want het zeewater komt steeds hoger te staan. Dat is een probleem voor de landbouw. Daar kunnen wij wat aan doen als wij pootaardappelen hebben die tegen zout kunnen. Als dat ons lukt, leveren wij ook een bijdrage aan het wereldwijde voedseltekort. Want aardappelen kunnen beter tegen zoute grond dan rijst. Dat zou dan een prachtig exportgebied worden. Wij weten hier hoe het moet. Het Werelderfgoed wordt niet aangetast, je schept nieuwe banen en doet nieuwe dingen.''