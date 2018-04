Supermarktbedrijf Poiesz neemt de Spar in Berltsum over. Het wordt de zeventigste winkel van de Poiesz in Noord-Nederland. De winkel in Berltsum wordt na de overname, op 28 juni, meteen verbouwd. Het is de bedoeling dat er later een nieuwe winkel komt, op een andere plek in Berltsum. Alle mensen die nu bij de supermarkt werken, komen in dienst bij de Poiesz.