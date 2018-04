Toekomst Kunstmaand op Ameland onzeker vanwege subsidie

De provinciale fractie van de ChristenUnie begrijpt er niets van dat de provincie Fryslân de subsidies voor de Kunstmaand op Ameland wil stopzetten. Dat besluit komt te vroeg, zegt de fractie, omdat er nog wordt nagedacht over een nieuw provinciaal cultuurbeleid. Als de subsidie wordt stopgezet, komt het festival op losse schroeven te staan.

Volgens de ChristenUnie gaat het maar om een klein subsidiebedrag, van 25.000 euro, dat ook wel in andere potjes van de provincie te vinden moet zijn, als het potje van de cultuursubsidie leeg zou zijn.

"Deze maand kregen we de Jaarrekening toegestuurd over 2017. Daarin staat dat er een overschot is van 37,2 miljoen euro. Maar liefst 13,9 miljoen euro meer dan verwacht. Dan moet er toch ergens wel geld op te diepen zijn om het voortbestaan van de Kunstmaand veilig te stellen" zegt Statenlid Reitze Douma.

"Kunstmaand Ameland is een prachtig initiatief dat echt uit de Mienskip komt. Zo'n twintig jaar geleden voor en door vrijwilligers gestart en inmiddels uitgegroeid tot een intiem en verrassend festival waar ongeveer 6000 mensen op afkomen uit binnen- en buitenland. Wij snappen niet dat de Provincie Fryslân hier zo gemakkelijk een streep door zet."