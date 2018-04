''Meer banen, maar u moet wel de goede papieren hebben''

Het gaat goed met de economie en dus ook met de werkgelegenheid. Voor het eerst in bijna tien jaar zakt de werkloosheid onder de vier procent. Volgens het CBS hebben op dit moment ongeveer 375.000 mensen geen baan. Dat zijn 100.000 minder dan een jaar geleden.

Bouwbanen komen terug

Vooral in de bouwsector gaat het goed. Marieke Schram van het UWV: "In de crisistijd zijn er veel banen verdwenen, maar dat trekt ook nu weer snel aan." Typisch voor de bouw is ook dat het in november minder begint te worden met het aantal banen. In de wintermaanden is er dan minder werk. En dan trekt het in de lente weer aan. Bouwbanen zijn seizoensgebonden.

Andere banen blijven weg

In de financiële sector gaat het minder goed. Door automatisering komen de financieel-administratieve banen niet terug, zegt Schramm. Mensen regelen zelf bijvoorbeeld de bankzaken thuis op de computer.

Goede papieren essentieel

In de zorg gaat het langzaam aan wel weer de goede kant op, maar dan is het wel belangrijk dat je de juiste papieren hebt, zegt Schramm.

Verschil met een jaar geleden

De afgelopen tijd is het snel gegaan in Fryslân met het aantal banen, zegt Schramm. "Het aantal ww-uitkeringen is nog niet gedaald tot het niveau van 2008, maar het gaat sterk de goede kant op."